شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مستوى 1.2636، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.2500 وتمتد إلى 1.2350 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط