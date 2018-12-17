شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر حول 1.1320، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1.1300 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو 1.1181 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط