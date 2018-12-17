وزير البترول يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية فرص التعاون بمجال التعدين

بحث طارق الملا وزير البترول، مع أعضاء اللجنة الفرعية المصرية الأمريكية للاستكشاف وتنمية المعادن بغرفة التجارة الأمريكية، فرص التعاون في مجال الاستثمار بقطاع الثروة التعدينية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، استعرض الملا، خلال اللقاء، المناطق الغنية في مصر بثرواتها من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة بالأخص في مناطق الدرع النوبي، والصحراء الشرقية، وسيناء الذاخرة بثروات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وتمتلك احتياطيات من الخامات التعدينية بكميات كبيرة.

وقال الوزير إن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها لتطوير وتنمية قطاع التعدين في مصر، وإنه يتم حالياً إجراءات تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يحقق التوازن وتحقيق عائدات مناسبة للدولة والمستثمر، والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذه الجهود تساهم أيضا في العمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير البترول اهتمام الوزارة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والعمل على جذب أعداد كبيرة من الشركات في هذا المجال.

كما تم استعراض قصص النجاح التي تحققت في مجال استغلال خام الفوسفات سواء في مجال الاستخراج والإنتاج والتسويق لتعظيم العائدات وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والعمل على إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل مشروعات حمض الفوسفوريك.

وخلال اللقاء حرص أعضاء اللجنة على طرح استفساراتهم للتعرف على السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة في قطاع التعدين لمواجهة التحديات، من أجل الترويج خلال بعثات طرق الأبواب، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين في المؤتمرات التي يشاركون فيها، بحسب البيان.

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