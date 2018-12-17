شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-12- 2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين 17-12-2018 مستهل تعاملات الأسبوع لجميع الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة المصرى، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر 621 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سجل عيار 18 اليوم 532.28 جنيه. بلغ سعر عيار 21 اليوم 621 جنيها. عيار 24 سجل اليوم 709 جنيهات. الجنيه الذهب: 4968 جنيها. أوقية الذهب: 1239 دولارا.

سعر الأوقية العالمية يتأثر بشكل مباشر بأداء الدولار فى البورصة العالمية فكلما تعرض الدولار للتراجع ترتفع الأوقية فى التعاملات الفورية نتيجة إقبال المستثمرون عليه.

ويتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى آمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى.

قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن مبيعات الذهب في 2018 ارتفعت بنسبة 20% قياسا على عام 2017 مرجعا ذلك إلى تحسن فى الحالة الاقتصادية وتراجع فى معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض الفائدة على شهادات البنوك الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تراجعا ملحوظا فى تصدير الذهب الخام بعد تحسن حركة البيع بالسوق المحلى خلال الربع الأول والثالث من 2018، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا فى صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 26% خلال أول 9 أشهر من 2018 فى الفترة من "يناير - سبتمبر لتسجل نحو 1.203 مليار دولار نظير 1.626 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017.

وأشار إلى أن عام 2018 كان به ظاهرة جديدة وهى ارتفاع نسب البيع لعيار 18 مقارنة بعيار 21 طوال والذى كان يستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى والدقهلية والأسكندرية قادت الزيادة فى نسب البيع لعيار 18 وهو ما يشير إلى تغير فى الذوق العام لدى هذه المحافظات لأنه حتى وقت قريب لم يكن هناك اقتناع بهذا العيار لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وبشأن مصير الأعيرة التى تم طرحها فى وقت سابق وهى 12 و 14 قال واصف "تقريبا اختفت تماما من السوق وشبه تلاشت وتم سحبها خلال شهر يونيو ويوليو من العام الجارى من قبل الشركة التى طرحتها لأن طرحها كان خاطئ من البداية لأننا نجد صعوبة كبيرة فى اقناع المواطن بأى عيار أقل من 21".