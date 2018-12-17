شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: 20% ارتفاعا فى مبيعات الذهب بـ2018 وارتفاع الطلب على عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن مبيعات الذهب في 2018 ارتفعت بنسبة 20% قياسا على عام 2017 مرجعا ذلك إلى تحسن فى الحالة الاقتصادية وتراجع فى معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض الفائدة على شهادات البنوك الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تراجعا ملحوظا فى تصدير الذهب الخام بعد تحسن حركة البيع بالسوق المحلى خلال الربع الأول والثالث من 2018، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا فى صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 26% خلال أول 9 أشهر من 2018 فى الفترة من "يناير - سبتمبر لتسجل نحو 1.203 مليار دولار نظير 1.626 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017.

وأشار إلى أن عام 2018 كان به ظاهرة جديدة وهى ارتفاع نسب البيع لعيار 18 مقارنة بعيار 21 طوال والذى كان يستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى والدقهلية والأسكندرية قادت الزيادة فى نسب البيع لعيار 18 وهو ما يشير إلى تغير فى الذوق العام لدى هذه المحافظات لأنه حتى وقت قريب لم يكن هناك اقتناع بهذا العيار لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وبشأن مصير الأعيرة التى تم طرحها فى وقت سابق وهى 12 و 14 قال واصف " تقريبا اختفت تماما من السوق وشبه تلاشت وتم سحبها خلال شهر يونيو ويوليو من العام الجارى من قبل الشركة التى طرحتها لأن طرحها كان خاطئ من البداية لأننا نجد صعوبة كبيرة فى اقناع المواطن بأى عيار أقل من 21".