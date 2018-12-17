شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه تخفيضا لحديد الجارحى وترقب السوق لخفض جديد بالأسعار نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار حديد الجارحى 200 جنيها للطن، لتسجل 11.900 ألف جنيه تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما أفاد به تجار بالسوق اليوم الاثنين.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن حديد الجارحى تراجع بقيمة 200 جنيه للطن، ويصل سعره للبيع التجارى بعد التخفيض الأخير إلى 12.100 جنيه للطن.

ويأتي هذا الخفض بعد قيام شركة حديد عز بتخفيض أسعار المقاسات التى تزيد عن 16 مم (التخاين) المستخدمة فى الأعمال الإنشائية الضخمة، بواقع 200 جنيه للطن، تلاها تخفيض الشركات الأخرى لنفس المقاسات بواقع 100 جنيه للطن، ويرى الزينى أن انخفاض الأسعار أمرا طبيعي نتيجة تراجع أسعار البيليت العالمية المستخدمة فى صناعة حديد التسليح.

ويعلن حديد عز أسعاره بنهاية كل يوم، وسط ترقب بخفض جديد للأسعار الخميس المقبل.

وسعر بيع الحديد بين 11.350 – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل السعر فى البيع التجارى إلى 11.450 – 12.200 ألف جنيه للطن، فى حين تتراوح أسعار البيع للمستهلك ما بين 11.600 – 12.400 ألف جنيها للطن.

وفى سياق متصل استقرت أسعار الأسمنت بعد انخفاض متكرر على مدار الشهر الماضى فى ظل تراجع الطلب، مع توقعات باستمرار الثبات حتى نهاية العام.

وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 830-840 جنيه للطن للبيع التجارى، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 850 -860 جنيها للطن.

وأضاف الزينى أن مصانع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة تبيع بأرخص أسعار فى السوق، حين يباع طن الأسمنت بمصنع العريش بسعر 712 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الطن من مصنع بنى سويف بسعر 755 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى ما بين 825 – 830 جنيها للطن حسب تكلفة النقل، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 830 – 840 جنيها للطن.