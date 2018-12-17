شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق البرنامج الاستراتيجى "وطنى 2030" لعدد 100 قيادة عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى البرنامج الاستراتيجى "وطنى 2030" لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة، بعدد 32 جهة هي رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية ، الزراعة واستصلاح الأراضى، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوي العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربى، النقل، المالية، وزارة الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وفى إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل روية مصر 2030 إلى واقع حي وملموس، والتى تهدف إلي الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

وأوضحت الوزيرة أن وطنى 2030 يعد أحد المشروعات القومية لرفع قدرات الجهاز الإدارى بالدولة، مشيرة إلي أن العدد المستهدف تأهيله لهذا البرنامج حوالي 3500 قيادي كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، ليتم بعد ذلك تدريب القيادات العليا بالمحافظات، حيث يخصص البرنامج لشاغلي وظائف الإدارة العليا بدءا من مديرى العموم صعوداً حتى نواب الوزراء كل في مجال تخصصه، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.

وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلي أن البرنامج التدريبى يهدف فى محوره الأول إلي إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا فى مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابى، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن فى محوره الثاني والثالث التعرف على رؤية مصر 2030 حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعى المنظم له، وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومى تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطويرأداء العمل الحكومى

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقوم بتنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المفاهيم الحديثة فى الإدارة والارتقاء بالأداء الفردى والمؤسسى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، والاستراتيجية الوطنية للتدريب.

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