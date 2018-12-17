شكرا لقرائتكم خبر عن شعب إلحاق العمالة تبحث عن أسواق بديلة فى آسيا بدلا من الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئات مكاتب واعضاء مجالس ادارات شعب شركات الحاق العمالة بالغرف التجارية المصرية اجتماعا موسعا امس بالغرفة التجارية بالقاهرة لبحث ازمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربي المستقدمة للعمالة المصرية والاوضاع الامنية بكل من ليبيا والعراق.

وقال حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى بيان له، إن اللقاء كان مثمرا وبحث سبل انقاذ القطاع من ازماته وقرروا تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية للبدء في الاعداد لانعقاد مؤتمر عام لكافة شركات الجمهورية ومن اولى مهامها سرعة مخاطبة وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاجراء تعديل تشريعي بمسودة قانون العمل لوقف توغل الشركاء الاجانب واستحواذهم على العديد من الشركات المصرية وكذلك بحث اتخاذ خطوات عملية نحو فتح أسواق عمل جديدة في افريقيا واسيا كبديل للاسواق الخليجية التي انحسر طلبها للعمالة المصرية.

وتقدم "محمد فاروق" وكيل شعبة شركات محافظة الشرقية بمبادرة لمحاربة الشركات الوهمية التي تسيء للشركات المرخصة وسبل توعية المواطن وبالاخص الشباب منهم بمخاطر الانصياع وراء فرص وعقود العمل الوهمية ووافق الحضور على تبني اللجنة العامة لهذه المبادرة وطرحها ضمن اعمال المؤتمر العام المزمع تنظيمه قريبا.

واعلن "حمدي امام" في بداية الاجتماع عن دعمه وتأييده مع زملائه بشركات القاهرة لقائمة المهندس ابراهيم العربي كرئيس لغرفة القاهرة في الدورة الانتخابية القادمة ٢٠١٩-٢٠٢٢.