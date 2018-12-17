شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الاثنين 17-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضار اليوم الاثنين 17 ديسمبر، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 - 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.25 جنيه للكيلو، سعر البصل ما بين 3.25 - 5.25 جنيه للكيلو.
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8- 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1- 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4 - 5 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -5 جنيهات وبلغ سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 - 3 جنيهات.
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