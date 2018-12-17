شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للاتصالات" تتوقع تأثر أرباحها إثر توقيع "موبايلي" اتفاقية لتسوية المقابل المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة "الإمارات للاتصالات" عن محدودية التأثير المالي الناتج عن تسوية شركة "موبايلي" لخلافاتها السابقة لغاية 31 ديسمبر 2017 مع الجهات الحكومية في السعودية، على البيانات المالية للمجموعة.

وأوضحت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، أن مخصصات شركة موبايلي المتعلقة بالنزاعات السابقة سوف تستوعب الأثر الأكبر لعام 2018.

وتتوقع المجموعة أن يتأثر صافي أرباحها في السنوات القليلة المقبلة سلباً نتيجة للآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص في السعودية بقيمة تتراوح ما بين 125 و175 مليون درهم في العام.

ومن المقرر أن تخضع الآثار المالية على بياناتها المالية للمراجعة والتحقق من قبل مدقق الحسابات الخارجي، علماً بأنه سيتم الكشف عن التأثير النهائي للسوق كجزء من الإفصاحات المالية في نهاية العام.

هذا وستقوم المجموعة بإعلام السوق بأي تطورات مهمة حول الموضوع، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.‎

وتجدر الإشارة إلى أن "موبايلي" وقعت، أمس الأحد، اتفاقاً مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.

وقد تم تحديد آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداءً من عام 2018.

وحسب الاتفاق، ستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً كنسبة 10% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، على أن يتم تحديد المقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.

وجدير بالذكر أن "موبايلي" تعتبر شركة زميلة لـ"مجموعة الامارات للاتصالات" التي تمتلك بها حصة 27.99%.

وعلى صعيد النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.