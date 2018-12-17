شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر النحاس– تحليل -17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس باستقراره ضمن النطاق الإيجابي حتى هذه اللحظة, لذلك سنبقى على ترجيح المحاولات الصاعدة بشرط ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.7000.

نذكر بأهمية تجاوز السعر لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 2.7850 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 2.8500 وصولا نحو 2.9700 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد