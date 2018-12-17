شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين حائر– تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سعر البلاتين بحيرة من أمره نظرا لاستمرار تعرضه للضغوط السلبية بينما لا يزال مستوى 775.00 يعترض المحاولات السلبية ليزيد من فرص تشكيله لارتداد إيجابي لحظي, حاليا وبثبات الدعم الأولي سنستمر بترجيح الإيجابية اللحظية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 825.00 وصولا نحو 898.00.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الهابط من جديد, لينجح بالضغط على مستوى 748.00 وبتجاوزه ستمتد الخسائر نحو 660.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 775.00 و 825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي