شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال ايجابي- تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده فوق الدعم المحوري المتمركز عند 141.00 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة, كذلك تشكيل مستوى 141.80 لدعم أولي يزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات صاعدة لنتوقع استهدافه أولا لمستوى 143.80 وبتجاوز هذا الحاجز سينجح بالوصول نحو 145.50 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز ترجيحنا الصاعد بمحاولة تقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد بذلك من فرص البدء بتسجيل الأهداف الإيجابية المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 141.80 و 143.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين لا يزال ايجابي- تحليل - 17-12-2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.