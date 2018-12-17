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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن منفذ- تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محصورا ضمن محاور المثلث السعري الجانبي والتي تمتد محاوره حاليا نحو 127.90 ليشكل ذلك مستوى الدعم, بينما تستقر المقاومة عند 128.90. لذلك سنبقى على الحياد لحين تجاوزه لإحدى هذه المستويات لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.90 و 127.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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