شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم اليانز يصطدم بدعم قوي- تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم هجومه السلبي الأخير بمواجهة مستوى دعم قوي عند 173.10 ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد صاعد سريع كما هو واضح بالرسم المرفق, تمركز مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي حول الدعم الحالي يزيد من قوته ليدعونا للبدء بترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 179.85 وصولا نحو 182.85 لينجح بإغلاق الفجوة السعرية المحققة مؤخرا. كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد, لنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 173.10 و 179.85 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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