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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تراجع العملة الأمريكية من أعلى مستوى فى 17 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الأوروبية بالقراءة النهائية لأسعار المستهلكين خلال تشرين الثاني /نوفمبر.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1317$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1300$ ،وسجل الأعلى عند 1.1322$ ، والأدنى عند 1.1297$.
أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين 1.1269$ ، تحت ضغط بيانات ضعيفة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال كانون الأول/ديسمبر.
وفقد اليورو نسبة 0.9% على مدار الأسبوع المنصرم مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، مع تصاعد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأخير من هذا العام ، بالإضافة إلى استمرار التوترات السياسية فى أوروبا ،حول الميزانية فى إيطاليا وفرنسا ، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، لينزل من أعلى مستوى فى 19شهرا عند 97.71 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا ، بالقراءة النهائية لأسعار المستهلكين فى منطقة اليورو خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، وسجلت القراءة الأولية تراجعا طبقا لمعظم التوقعات.
تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني /نوفمبر المتوقع نفس القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 2.0% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.2% فى تشرين الأول/أكتوبر، ومع استبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 1.0% ، وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.1% فى الشهر السابق.
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