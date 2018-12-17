شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تغيرات طفيفة موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزلندية وسط التطلع لخطاب الرئيس الصيني شي جيننينج غداً الثلاثاء في الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لإصلاح وانفتاح الصين.

كما تتطلع الأسواق عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي سيعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء سندات الرهن العقاري والحكومية.

ومن المرتقب أن تكشف اللجنة الفيدرالية عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية القادم عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وسط تطلع المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية ووتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في ظلال انتقاد الرئيس الأمريكي لسياسات الفيدرالي وفتور زخم قوة البيانات الاقتصادية مؤخراً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.40% ليربح 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.45، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 162.02 نقطة ويصل إلى المستوى 21,536.85.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشد تراجعاً، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.39% ليخسر 12.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,153.51، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 3.46 نقطة ويصل إلى المستوى 2,590.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليربح 38.98 نقطة ويصل إلى المستوى 26,133.77. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاع بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 4.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,073.93.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.22% ليخسر 19.22 نقطة ويصل إلى المستوى 8,703.29، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليربح 37.20 نقطة ويصل إلى المستوى 5,639.20.