الان تتابع البطالة في تركيا ترتفع إلى 11.4% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الاثنين 17 ديسمبر بلوغ معدل البطالة 11.4% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ارتفاعاً من 11.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وبحسب الأرقام، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.5% في المتوسط على مدى أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 13.2% بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.