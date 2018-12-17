الان تتابع البطالة في تركيا ترتفع إلى 11.4% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الاثنين 17 ديسمبر بلوغ معدل البطالة 11.4% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ارتفاعاً من 11.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر .
وبحسب الأرقام، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.5% في المتوسط على مدى أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 13.2% بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
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