شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06%. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

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