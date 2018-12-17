شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تختتم عرض مشروعات "حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عرض تقريرها عن المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 والذى تم إطلاقه بعنوان"حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم".

واستعرضت الوزارة، حصاد مشروعات قطاعى الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.

وكشف التقرير، أنه تم تنفيذ حوالى 25 مشروع فى قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه فضلاً عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالى تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه وعلى مستوى المحافظات ذكر التقرير أن محافظة الشرقية حظيت بأكبر عدد مشروعات حيث تم تنفيذ حوالى 46 مشروع بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه لتليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغت 36 مشروع بتكلفة 372.7 مليون جنيه، ثم محافظة القاهرة والتى شهدت تنفيذ 35 مشروع بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وتابع التقرير، أن محافظات الصعيد شهدت هى الأخرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات على رأسها محافظة سوهاج بعدد 33 مشروع بتكلفة 402.9 مليون جنيه.

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاع الصحة والسكان تضمن انشاء وتطوير 25 مستشفى ووحدة صحية.

استعرض التقرير أبرز مشروعات القطاع ممثلة فى مشروع مستشفى بلطيم المركزى بمحافظة كفر الشيخ والذى بلغت تكلفته 180 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى أغسطس الماضى وجاء المشروع بهدف توفير 149 سرير ومشروع تطوير وحدة التنمية بمحافظة الاسكندرية بتكلفة 1.5 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لحوالى 5000 إلى 10000 مواطن فضلاً عن مشروع تطوير وحدة رعاية طفل المناخ بمحافظة بورسعيد والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

كما استعرض التقرير مشروعات إنشاء مركز حضرى شمال العريش بمحافظة شمال سيناء والذى بلغت تكلفته 4 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لعدد 15000 إلى 20000 مواطن إلى جانب تطوير وحدة رعاية طفل أول أسوان بتكلفة 2 مليون جنيه ومشروع تطوير وحدة الكويت بمحافظة بورسعيد بتكلفة 10.795 مليون جنيه.

كما تناول التقرير عدداً من مشروعات تطوير الوحدات بمحافظة بورسعيد لتشمل مشروع تطوير وحدة فاطمة الزهراء والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى بتكلفة بلغت 13.234 مليون جنيه وتطوير وحدة رعاية طفل العرب بتكلفة 10.75 مليون جنيه وتطوير وحدة الجرابعة والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى فضلاً عن تطوير وحدتى عمر بن خطاب ومركز القابوطى بتكلفة 9.3 مليون جنيه و1.956 مليون جنيه للمشروعين على التوالى إلى جانب تطوير مركز مصطفى كامل بتكلفة 11.8 مليون جنيه ومركز الجوهرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مركز العلاج الطبيعى بالمحافظة بتكلفة 18.2 مليون جنيه والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى حيث تم العمل فيه على مدار 6 شهور.

وعن مشروعات محافظة الغربية استعرض التقرير مشروعات إنشاء وحدة كفر شبرا فلوج بتكلفة 4 مليون جنيه ومشروع إنشاء وحدة سملا بتكلفة 4 مليون جنيه أيضاً و تطوير وحدتى دخميس وشنرة البحرية بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه لكل منهما لتحقيق الاستفادة لعدد من 5000 إلى 10000 مواطن.

كما ذكر التقرير عدداً من المشروعات التى تضمنت مشروع إنشاء وحدة الهدى والتقوى بمحافظة البحيرة بإجمالى تكلفة بلغت 3 مليون جنيه ومشروع تطوير وحدة كفر المنازلة بمحافظة دمياط بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه وإنشاء وحدة هويدى بالفيوم بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه فضلاً عن مشروعات تطوير وحدة رعاية طفل مطاى بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه والذى تم الانتهاء منه فى أغسطس الماضى وإنشاء وحدة ناحية يعقوب بسوهاج بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

وحول مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية أفاد التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ثلاثة مشروعات بإجمالى تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه حيث ذكر التقرير منها مشروع فرع جهاز حماية المستهلك بالفيوم والذى استمر العمل به على مدار 7 أشهر لينتهى فى سبتمبر الماضى بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك للمواطنين بالفيوم إلى جانب مشروع صومعة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة بلغت 238.6 مليون جنيه بهدف زيادة السعات التخزينية من القمح لـتأمين الاحتياجات بسعة تخزينية 90 ألف طن ومشروع منافذ جمعيتى متضمنة 206 منفذ جديد وفقاً للتقرير حيث يتم المشروع على مستوى كافة المحافظات بهدف التوسع فى شبكة التوزيع المنضبطة لضمان توافر السلع وإتاحتها للحد من ارتفاع الأسعار و توفير 412 فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول.