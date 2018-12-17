4 تريليونات دولار حجم تجارة السلع في الصين خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن التجارة الخارجية للصين شهدت نموا سريعا في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 1ر11% على أساس سنوي لتصل إلى27.88 تريليون يوان (حوالي 4 تريليونات دولار) خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام.

وذكرت الوزارة - في تقرير نشرته اليوم - أن الصادرات زات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.9تريليون يوان ( 2.15 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما نمت الواردات بنسبة 14.6% لتصل إلى 12.96 تريليون يوان ( 1.85تريليون دولار)، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.96 تريليون يوان (281 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن...