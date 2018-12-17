شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.08% لتتداول حالياً عند 14.63$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في سبعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.64$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.45 مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 23.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61 مقابل ما قيمته 60 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تتطلع الأسواق عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي سيعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء سندات الرهن العقاري والحكومية.

ومن المرتقب أن تكشف اللجنة الفيدرالية عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية القادم عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وسط تطلع المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية ووتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في ظلال انتقاد الرئيس الأمريكي لسياسات الفيدرالي وفتور زخم قوة البيانات الاقتصادية مؤخراً.