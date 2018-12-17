شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1311 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1305 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1313، بينما حقق الأدنى له عند 1.1299.

هذا وتتطلع الأسواق عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.89 مليار يورو مقابل 1.27 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة السنوية النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس استقرار النمو عند 2.0% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما قد توضح القراءة السنوية النهائية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 1.0% ومقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 14.2 مليار يورو مقابل 13.4 مليار يورو في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف البنك الاتحادي الألماني عن تقريره الشهري حيال أداء الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 23.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61 مقابل ما قيمته 60 في تشرين الثاني/نوفمبر.