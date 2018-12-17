شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تفتتح أولى محطاتها بمجمع الاستثمار بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" عن افتتاحها أولى محطاتها لتوزيع الوقود في إمارة دبي، والتي تقع في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن المحطة تضم ستة مسارات للتزود بالوقود، بما يُتيح للعملاء نفس المجموعة الواسعة من الخيارات فيما يخص منتجات الوقود عالية الجودة المتمثلة في (E-PLUS 91 - خاص 91- خاص 95 - سوبر 98 - الديزل).

ووفقاً للبيان، تضم المحطة متجر "جيانت" للخدمة السريعة، ومقهى الواحة، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك.

وتنوي الشركة افتتاح فروع لبعض مطاعم الوجبات السريعة داخل المحطة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المقرر أن توفر المحطة وحدات الشحن الكهربائي السريع لسائقي السيارات الكهربائية، والتي لديها القدرة على الشحن حتى 80% من طاقة البطارية خلال 20 دقيقة، مع إمكانية تقديم الخدمة لسيارتين كهربائيتين في نفس الوقت.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 558.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 360 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.682 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.311 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.