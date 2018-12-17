"إيداع" تُضيف حقوق أولوية زيادة رأسمال "عناية للتأمين"

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، لهذا اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وتبدأ، اليوم الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأسمالها، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري، علماً بأن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب سيكون يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت خلال ديسمبر الجاري، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون ريال، أو ما نسبته 200% مقارنة برأسمالها الحالي.

وسيرتفع رأس المال من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بما يعادل 20 مليون سهم.

وستكون قيمة الطرح 10 ريالات لكل سهم أي سيتم الطرح بالقيمة الاسمية، وستكون نسبة الزيادة (2) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.708 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 0.728 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت خسائر الشركة قبل الزكاة بنسبة 719.14% إلى 76.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 9.30 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.