شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" تفوز بترسية مشروع من وزارة العمل بقيمة 42.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن فوزها بترسية مشروع تفعيل مركز الاتصال لحساب المواطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن قيمة المشروع تبلغ 42.249 مليون ريال، علماً بأن توقيع التعاقد سيتم في 16 يناير 2019.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن العقد فور التوقيع عليه من الطرفين، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعاقدت، خلال ديسمبر الجاري، على تقديم خدمة مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للزكاة والدخل، مقابل 23.085 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد ستكون 12 شهراً من تاريخ التوقيع.

وكانت الشركة قد أعلنت، عن فوزها بترسية مشروع تقديم خدمة الاتصال الموحد للهيئة العامة للزكاة والدخل عليها، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.

يذكر أن الشركة فازت بترسية مشروع عملية تجهيز مركز الاتصال الموحد وغرف عمليات التوثيق بوزارة العدل، بقيمة 17.516 مليون ريال، علماً بأن الموعد المتوقع لتوقيع العقد سيكون في 12 يناير المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة فازت بالتعاون مع شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية بتوقيع عقد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال نوفمبر الماضي، بغرض تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتبلغ قيمة المشروع 17.990 مليون ريال، على أن تكون مدة تنفيذ العقد ثمانية أشهر.

وكانت الخليج للتدريب قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن ترسية منافسة مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن قيمة المشروع تبلغ 18 مليون ريال، علماً بأن مدة تنفيذ المشروع تصل لثمانية أشهر.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 37.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.2%.