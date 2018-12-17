شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بالخُبر باستثمارات تبلغ 156 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق عن افتتاحها معرضاً بالخُبر، بتاريخ أمس الأحد، ليصبح المعرض السادس والأربعين للمكتبة في المملكة، والخامس والخمسين من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المعرض بلغ 156 مليون ريال.

ويقع المعرض بمخطط غرناطة على الطريق الساحلي بالخبر، ويتضمن مساحات تأجيرية إضافية تبلغ مساحتها (11122) متر مربع مابين معارض ومكاتب وسكن.

وحسب البيان، تبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 68% من إجمالي الموظفين بالمعرض.

وأفادت الشركة، بأن الأثر المالي لهذا المعرض سيظهر اعتباراً من الربع الرابع من العام 2018، علماً بأن هذا المعرض هو الخامس الذي تم افتتاحه عام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة افتتحت، في نوفمبر الماضي، معرضاً بمحافظة الخرج، بحجم استثمارات بلغت 24 مليون ريال.

وافتتحت الشركة، في أغسطس الماضي، معرضاً بمدينة خميس مشيط، بحجم استثمارات بلغ 29 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في مارس الماضي، عن افتتاح معرض جديد بمحافظة حفر الباطن، بحجم استثمارات بلغ 32 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن افتتاح معرض جديد في مدينة تبوك، خلال يناير الماضي، بحجم استثمارات بلغ 32 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 651.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 588.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.