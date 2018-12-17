شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سوق دبي: 70% من القطاعات الاقتصادية بالإمارات غير ممثلة بالأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن قطاعات اقتصادية عدة تمثل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً غير ممثلة في الأسواق المالية بالدولة.

وأشار كاظم إلى أن السوق يركز على جذب شركات من قطاعات لها دور حيوي بالنشاط الاقتصادي مثل التجارة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أن هناك العشرات من الشركات أبدت اهتماماً كبيراً بالطرح العام والإدراج بسوق دبي المالي، مشيرا إلى أن توقيت الإدراج يظل مرهونا بقرارات وتوجهات ملاك تلك الشركات.

ولفت إلى أن سوق دبي يوفر بيئة إدراج مرنة تتيح الإدراج الرئيسي للشركات المساهمة العامة المحلية المنفذة لاكتتابات عامة أو الإدراج بالسوق الثانية للشركات الخاصة.

ونظم سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي لرواد الأعمال منذ أيام حلقة نقاشية حول فرص الإدراج في السوق الثانية وذلك بحضور 45 شركة خاصة تنشط بقطاعات متنوعة.

وكشفت شركة مدائن العقارية في مايو الماضي عن اعتزامها إدراج أسهمها بالسوق الثاني في سوق دبي المالي.

وفي ديسمبر الماضي كان قد تم إدراج أوتاد للتطوير ضمن "السوق الثانية" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

ويأتي نشاط السوق الثانية في دبي بالتزامن أيضا مع نشاطه بسوق أبوظبي الذي أعلن عن إدارج شركة واحة الزاوية القابضة في يوليو الماضي بالسوق الثاني وذلك تحت رمز "ZAW".

والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014.