شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سافكو" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح سيكون 416.666 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018، بقيمة 416.666 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 522.24 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 188.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 816.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.