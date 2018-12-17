شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية تعتزم إبرام أربع اتفاقيات جديدة لدعم توظيف المواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إبرام أربع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف دعم توظيف المواطنين والمواطنات.

وأكد أحمد الراجحي، وزير العمل بالمملكة، خلال منتدى عقد بالرياض أمس، أن الوزارة دخلت حاليا مرحلة حصر الوظائف، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين أن الوزارة ستبرم اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخرى مع وزارة الإسكان خلال الأسبوعين المقبلين بهدف دعم وظائف تقنية المعلومات، والمقاولات والعقار.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على أن يتم التوقيع مع الجهات الأخرى مثل الصناعة والزراعة خلال وقت لاحق.

ومن المقرر أن يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8 يناير 2019.

وبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي.

وفي ذات السياق، قال مسؤول لدى وزارة العمل السعودية منتصف سبتمبر الماضي إن المرحلة الأولى من قرار التوطين الذي بدأ تنفيذه بذات التاريخ في 4 أنشطة بمنافذ البيع يستهدف توظيف 30 ألف سعودي.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم 11 من الشهر ذاته في توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.