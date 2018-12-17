شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار السعودية:19% نمو بعدد شركات التقسيط خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن ارتفاع عدد شركات التقسيط الجديدة بالسوق المحلي بنسبة 19% بمايعادل 7 شركات خلال 2018.

وبينت الوزارة أن إجمالي تلك الشركات بلغ العام الجاري نحو 44 شركة مرخصة مقارنة بـ 37 شركة تقسيط بالعام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبحسب الوزارة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

كما تضاعف تلك العقوبة في حالة العودة، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت الوزارة أنه لا تتم عمليات التقسيط إلا عن طريق شركات أو مؤسسات مرخص لها من الوزارة، وأن يكون هناك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات.

ويجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لنظام المحاسبين القانونيين، وأن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات.

ولجذب الشركات وتيسير بعض الإجراءت للمنشآت التجارية فقد ألغت الوزارة في وقت سابق اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة الإدارية.

يشار إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.