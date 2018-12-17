شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "دبي باركس" و"باسكن روبنز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت "دبي باركس آند ريزورتس" الوجهة الترفيهية المملوكة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس المدرجة بسوق دبي المالي اتفاقية شراكة مع شركة باسكن روبنز. وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه وبموجب الاتفاقية، ستكون باسكن روبنز من العلامات التجارية الحصرية عبر المتنزهات الأربعة المملوكة للشركة. وتشمل تلك المنتزهات الأربعة: دبي باركس آند ريزورتس وهي موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك وبوليوود باركس دبي، وفقا للبيان. وتهدف تلك الشراكة إلى تعزيز حزمة المنتجات التي توفرها شبكة متاجر باسكن روبنز المنتشرة عبر أكثر من 800 منفذ بيع بأنحاء دول الخليج. ووقعت شركة دبي باركس آند ريزورتس المملوكة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس في وقت سابق عقد شراكة استراتيجية مع شركة يونيون باي المتخصصة في بوابات الدفع والتي تتخذ من الصين مقراً لها.

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "دبي باركس" و"باسكن روبنز" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .