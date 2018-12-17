شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المؤسسات المالية المرخصة بالسوق السعودي تقفز 40% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع أرباح 86 مؤسسة مالية مرخص لها بنسبة 40.3% بمقدار 364 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت تلك البيانات أن أرباح تلك المؤسسات بلغت 1.26 مليار ريال مقارنة بـ903 ملايين ريال أرباحها بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وزاد دخل المؤسسات المالية من العمليات التشغيلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.6% بمقدار 598.9 مليون ريال بالغا 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017.

وتبلغ رؤوس أموال تلك المؤسسات التي يبلغ عددها 86 مؤسسة مالية نحو 15.588 مليار ريال، فيما تبلغ الاحتياطيات المالية والأرباح المبقاة نحو 6.81 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

يشار إلى أن تلك المؤسسات المالية المرخصة حققت صافي أرباح بالعام الماضي 1.58 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 7.6%، مقارنة بصافي الربح للعام السابق له البالغ نحو 1.72 مليار ريال.

وتعمل المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في الاستثمار في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة، إضافة إلى تقديم المشورة والحفظ.