شكرا لقرائتكم خبر عن %95 نسبة التزام القطاع الخاص السعودي بالضريبة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سهيل بن محمد أبانمي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عن نسبة التزام القطاع الخاص بضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 95%.

وأفاد أبانمي أن مهام الهيئة وفقاً لتنظيمها يتمثل في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، بحسب العربية .نت.

وأوضح أن من مهام الهيئة توفير خدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.

وأشار إلى أن من تلك المهام العمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامهم الطوعي والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات.

وبدأت دولتا الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وتتوقع السعودية أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 35 مليار ريال.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.