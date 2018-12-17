شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت رأس الخيمة تبحث الاستحواذ على شركة تعمل بنفس المجال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ناقش مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في اجتماع له مؤخرا استحواذ الشركة على شركة أسمنت أخرى ومحجر للمواد الأولية. وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنه تم انتخاب أحمد عامر عمر صالح رئيساً لمجلس الإدارة وخليفة يوسف عبد الله خوري نائباً للرئيس. وأظهرت النتائج المالية للشركة في وقت سابق ارتفاع أرباحها بنسبة 3250% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018. وحققت الشركة صافي ربح في تلك الفترة بلغ 6.7 مليون درهم مقابل صافي الربح المحقق في الفترة المقابلة، والبالغ 0.2 مليون درهم.

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