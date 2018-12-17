شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية توقع اتفاقيات مع شركات تطوير لتشيد أكثر من 6 آلاف وحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة ببرنامج "سكني"، عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 6089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، على هامش مؤتمر "سكني" الذي انطلق أمس الأحد.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 7 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت الاتفاقيات شركة "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري" وذلك لتنفيذ 116 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع سرايا الغروب بمدينة الخبر.

وتضمنت شركة أسيكو السعودية المحدودة لبناء مشروعي "الأصداف" في مدينة الخبر، ومشروع "تكاتف" بمكة المكرمة، إذ يوفر الأول 115 وحدة سكنية من نوع فيلا، فيما يوفر الآخر 250 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس.

وشملت شركة درة المدائن للتطوير وذلك لتنفيذ مشروع الفلاح في تبوك الذي يضم 504 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس.

وتضمنت شركة سمو الاستثمارية لتطوير مخطط إشبيلية في محافظة عنيزة، الذي يوفر 52 وحدة سكنية من نوع فيلا، وشركة عنان العقار لتنفيذ 154 وحدة من نوع فيلا بمشروع ضاحية طرفة في بريدة.

وشركة لدن للاستثمار لتطوير مشروع مجمع التخصصي السكني بالرياض، الذي يضم 656 وحدة سكنية ما بين فيلا وشقة سكنية، وشركة طراز العربية لتنفيذ 239 وحدة سكنية من نوع شقق وفلل تاون هاوس في مشروع "إسكان الأحساء".

وشركة حمد وأحمد المزيني لتطوير 990 شقة سكنية في مشروع إسكان شمال المطار في محافظة جدة، وشركة الحاكمية لتنفيذ 740 وحدة سكنية من نوع فيلا في مدينة الدمام.

كما تضمنت الاتفاقيات شركة مباني الصفوة لتنفيذ 3 مشاريع، اثنان منها في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وهما مشروع خميس قاردن الذي يوفر 1316 شقة سكنية، ومشروع "خميس قاردن 2" الذي يوفر 630 شقة، كذلك مشروع "ريحانة الصفوة" بمدينة نجران، الذي يوفر 327 وحدة سكنية من نوع فلل وتاون هاوس وشقق.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن الدفعة الثانية عشرة والأخيرة لبرنامج "سكني" 2018.

وخصصت الوزارة في نوفمبر الماضي نحو 10.35 ألف خيار تمويلي للمستفيدين بمنطقة الجوف، وذلك منذ انطلاق برنامج "سكني" العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشر منتصف الشهر الماضي.