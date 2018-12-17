41 نشاطا ومهنة سياحية للسعوديين بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قصر العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.
ويأتي قرار التوطين بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ورئيس اللجنة التنفيذية للتوطين الأمير سعود بن خالد التي أعلنت حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.
وشددت وزارة العمل على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها. وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ابتداء من 1 / 8 / 1440هـ والوظائف الفندقية السياحية الموطّنة ابتداء من 6 / 10 / 1440هـ.
وأكدت الوزارة على تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات بحق المخالفين، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق قرارات التوطين بالمنطقة.
المهن والأنشطة الخاصة بالسعوديين:
- المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات
- موظفو الجمعيات الأهلية
- الوظائف الفندقية والسياحية الموطنة
- سائق سيارة خفيف
- متلقي الطلبات
- موظف أمن وسلامة
- موظف خدمة طعام
- موظف سنترال
- كاتب إدخال بيانات
- كاتب إداري
- سكرتير
- مشرف خدمات عامة
- مشرف خدمة الغرف
- مشرف الصيانة
- مشرف التسويق والمبيعات
- مشرف الأمن والسلامة
- المشرف المناوب
- مشرف البرامج السياحية
- مشرف المكاتب الأمامية
- مشرف موظفي السنترال
- مشرف عمال
- مدير الأمن والسلامة
- المدير المناوب
- مدير الصيانة
- مدير خدمة الغرف
- مدير خدمة العملاء
- مدير إداري
- مندوب التسويق والمبيعات
- مدير البرامج السياحية
- مدير المكاتب الأمامية
- مدير علاقات الموظفين
- مدير الموارد البشرية
- مندوب مشتريات
- مندوب مبيعات
- فني سلامة وصحة مهنية
- محاسب
- أخصائي موارد بشرية
- مندوب تسويق
- أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات
- مندوب حجز تذاكر
- أخصائي تنظيم برامج سياحية
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