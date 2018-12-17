شكرا لقرائتكم خبر 41 نشاطا ومهنة سياحية للسعوديين بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قصر العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.

ويأتي قرار التوطين بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ورئيس اللجنة التنفيذية للتوطين الأمير سعود بن خالد التي أعلنت حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.

وشددت وزارة العمل على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها. وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ابتداء من 1 / 8 / 1440هـ والوظائف الفندقية السياحية الموطّنة ابتداء من 6 / 10 / 1440هـ.

وأكدت الوزارة على تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات بحق المخالفين، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق قرارات التوطين بالمنطقة.

المهن والأنشطة الخاصة بالسعوديين: