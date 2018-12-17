«المستشار العقاري» تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن صندوق التنمية العقارية خدمة «المستشار العقاري»، بهدف عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة، بالإضافة إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن خدمة المستشار العقاري، ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد، من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له، لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة، مبينا أن الخدمة تأتي من حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على تفهم احتياجات المستفيدين، وتذليل كل العقبات التي تواجههم في رحلة تملك «المسكن الأول».

وقال العمودي إن خدمة المستشار العقاري تعمل كأداة تفاعلية تربط مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مع جهات التمويل، بحيث توفر للمستفيد خيارات متعددة للحلول التمويلية، كما تسهل عليهم متابعة طلباتهم إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي.

وأضاف أن المنتجات المطروحة التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المستشار العقاري هي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار.

وأكد أن صندوق التنمية العقارية حريص على تقديم منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات التمويلية لتناسب رغبات وتطلعات الجميع، وتلائم إمكاناتهم المادية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم لـ60% بنهاية 2020.

5 منتجات تغطيها خدمة المستشار العقاري:

تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان

تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن

تمويل برهن العقار

6 قنوات للتسجيل في الخدمة: