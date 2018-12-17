شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تريليونات دولار حجم تجارة السلع فى الصين خلال 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الصينية أن التجارة الخارجية للصين شهدت نموا سريعا فى الأرباع الثلاثة الأولى، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 11.1% على أساس سنوى لتصل إلى 27.88تريليون يوان (حوالى 4 تريليونات دولار) خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام.

وذكرت الوزارة- فى تقرير نشرته اليوم- أن الصادرات زات بنسبة 8.2% على أساس سنوى لتصل إلى 14.9تريليون يوان (2.15تريليون دولار) فى الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما نمت الواردات بنسبة 14.6% لتصل إلى 12.96تريليون يوان (1.85تريليون دولار)، ما أدى إلى فائض تجارى قدره 1.96تريليون يوان (281 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد الصينى يشهد حاليا العديد من الظروف المواتية للحفاظ على نمو متوسط الارتفاع والتحرك نحو مستوى متوسط إلى مرتفع، ما يضع أساسا صلبا لتنمية التجارة الخارجية.

وتابعت أن أساسيات التنمية الاقتصادية فى الصين ظلت ثابتة وإيجابية خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2018، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى فى الصين زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوى فى الأرباع الثلاثة الأولى، ما يعد أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.5%.