شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.80 ، طيلة ثبات الدعم 20.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.80 ومستوى المقاومة 20.00 .