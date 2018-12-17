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شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك برقان (BURG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر ثبات مستوى الدعم 286.19 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 359.31 إلى 241.00) ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 2.00 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 286.19 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 300.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 295.00 .
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