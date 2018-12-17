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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.53% بما يعادل -0.60 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 39.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 37.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 39.90 .
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