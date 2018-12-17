شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليغلق في آخر جلساته على عدم تغيير ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير .

ولذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 130.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 140.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 125.00 المقاومة 132.00 .