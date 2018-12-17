شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 52.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.10 نقطة ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 52.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 56.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.90 ومستوى المقاومة 54.20 .