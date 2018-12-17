- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 52.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.10 نقطة ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 52.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 56.30 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.90 ومستوى المقاومة 54.20 .
شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .