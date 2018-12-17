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شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 133.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، وليظل مستقرا ً أعلى مستوى 134.52 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 154.00 إلى 103.00) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -1.00 نقطة ، وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 143.09 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 134.52 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.00 ومستوى المقاومة 140.00 .
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