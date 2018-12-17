شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 95.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 110.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 95.00 ومستوى المقاومة 110.00 .