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شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.84% بما يعادل 0.42 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.55 ، طيلة ثبات الدعم 7.04 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.04 ومستوى المقاومة 8.55 .
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