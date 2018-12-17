شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر المقاومة – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر اللايتكوين بإيجابية في الجلسات الأخيرة ليختبر المقاومة المحورية 26.30، حيث يحافظ السعر على ثباته دون هذا المستوى حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين تبدأ أهدافه الرئيسية عند 20.00 وتمتد إلى 13.00 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط