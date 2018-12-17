شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يزحف نحو الأسفل – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.30، بانتظار مزيد من الانخفاض لاستهداف مستوى 0.24 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية، معتمدين على الثبات دون 0.42، وبدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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