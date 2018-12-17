شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ضمن نموذج هابط – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الإيثريوم ضمن نموذج مثلث هابط يظهر بالصورة، ويقدّم المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية ننتظر أن تحفّز السعر على كسر دعم المثلث المذكور عند 83.20 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً بشرط الثبات دون 102.50، مع التذكير بأن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 70.00 ثم 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط